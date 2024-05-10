Десятки тысяч протестующих стягиваются в центр Еревана: Пашиняну дали час на отставку

В центр столицы Армении стягиваются десятки тысяч протестующих. Они выступают против уступок Азербайджану исконных армянских территорий в рамках делимитации границы и поставили премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум: подать в отставку в течение часа.
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