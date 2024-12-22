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  • Константин Тишин
    Ну, насчёт атомных бомб и ВПК, ракетостроения так это действительно надо сказать им огромное спасибо. А именно Берии....В Вологде появилс...
  • Владимир Петров
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  • Константин Тишин
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Анитимонопольщики собрались наказать хабаровские магазины за завышение цен

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хабаровскому краю направило уведомления местным торговым сетям с требованием воздерживаться от необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары в преддверии новогодних праздников.

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