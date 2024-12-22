Анитимонопольщики собрались наказать хабаровские магазины за завышение цен

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хабаровскому краю направило уведомления местным торговым сетям с требованием воздерживаться от необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары в преддверии новогодних праздников.
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