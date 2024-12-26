Хорватия вновь вводит обязательную военную службу: Сколько она будет длиться

Министерство обороны Хорватии, члена НАТО с 2009 года, объявило во вторник, что в январе следующего года начнется процесс восстановления обязательной военной службы только для мужчин, которая была отменена 16 лет назад.
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