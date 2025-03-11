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Крымская газета

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Погода в Крыму 12 марта: ясно, днём до +18°

Погода в Крыму 12 марта: ясно, днём до +18°

Синоптики прогнозируют в Крыму ясный день, местами облачный. Температура воздуха днём поднимется до +18°.

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