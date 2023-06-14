ФРГ не сможет заменить каждый выведенный из строя танк Leopard — Писториус

Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, 13 июня передает служба новостей немецкого телеканала ARD Tagesschau.
Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставлять Киеву вооружения, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, 13 июня передает служба новостей немецкого телеканала ARD Tagesschau.
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