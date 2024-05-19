NYT указала, что ЧП с вертолетом Раиси произошло в «деликатный» момент дипломатии

Жесткая посадка вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, возвращавшегося после открытия плотины в Азербайджане, произошла на этапе переговоров Тегерана с Вашингтоном о сдерживании эскалации ближневосточного конфликта.
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