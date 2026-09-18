CRUDE OIL 1000-DAY AVERAGE Crude Oil Futures NYMEX:CL2! timwest Why should we look at a 1000-day average? Because people are talking about inflation from crude oil prices and that it is a terrible thing that is destroying consumer confidence, destroying consumer purchasing power and it is in the headlines continuously.
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