Что сказали о приговоре душителю жены Падуну друзья погибшей и будет ли апелляция?

Ленинский районный суд Барнаула назначил Константину Падуну девять лет колонии строгого режима с компенсацией пострадавшим более 7 млн рублей Ленинский районный суд Барнаула 26 февраля вынес приговор Константину Падуну, который задушил свою жену Елену и спрятал ее тело на крыше дома.