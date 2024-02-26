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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Гарий Щерба
    ИДИОТИЗМ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ .....!!!!В Госдуме заступи...
  • Aнатолий Райков
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  • В С
    Сдохла очередная сука? Ну и славно.Умер глава богате...

Что сказали о приговоре душителю жены Падуну друзья погибшей и будет ли апелляция?

Что сказали о приговоре душителю жены Падуну друзья погибшей и будет ли апелляция?

Ленинский районный суд Барнаула назначил Константину Падуну девять лет колонии строгого режима с компенсацией пострадавшим более 7 млн рублей Ленинский районный суд Барнаула 26 февраля вынес приговор Константину Падуну, который задушил свою жену Елену и спрятал ее тело на крыше дома.

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