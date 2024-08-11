В Геническе идут раскопки массового захоронения, открыто дело о геноциде

На Херсонщине обнаружили останки 61 тела, из которых 11 детские извлекли сотрудники Следственного комитета России и волонтёры из массового захоронения времен Великой Отечественной войны в Геническе, передаёт корреспондент «Вести Крым».
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