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Царьград

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В Одинцове водитель припарковался внутри ограждения для мусорных баков

В Одинцове водитель припарковался внутри ограждения для мусорных баков

Житель Подмосковья не нашёл места для парковки и оставил машину на площадке для мусора.В подмосковном Одинцове водитель нашёл необычное парковочное место, оставив автомобиль внутри ограждения для мусорных баков.

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