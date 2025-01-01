В Одинцове водитель припарковался внутри ограждения для мусорных баков

Житель Подмосковья не нашёл места для парковки и оставил машину на площадке для мусора.В подмосковном Одинцове водитель нашёл необычное парковочное место, оставив автомобиль внутри ограждения для мусорных баков.
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