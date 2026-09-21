Tesla спасла водителя от тюремного срока: его невиновность подтвердили записи с бортовых камер

Житель Флориды почти два года защищался от обвинений в попытке скрыться от полиции Житель Флориды смог избежать тюремного заключения, его обвиняли в попытке скрыться от полиции, однако запись с автомобиля Tesla не показала, что он мог не видеть патрульную машину.
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