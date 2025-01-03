НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мирра Андреева: «Я смотрю разный теннис – иногда включаю Хингис, Граф. Еще мне нравится смотреть матчи Дастина Брауна»

Мирра Андреева: «Я смотрю разный теннис – иногда включаю Хингис, Граф. Еще мне нравится смотреть матчи Дастина Брауна»

– Для меня это был тяжелый матч, особенно психологически. Всегда тяжело играть против того, кто тебе нравится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх