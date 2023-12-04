Финансист Родин: при досрочном закрытии вклада банк отберет почти весь доход

При досрочном закрытии вклада банк имеет право изменить ставку и пересчитать доход. Основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин заявил агентству «Прайм», что в этом случае клиент почти не получит прибыли.
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