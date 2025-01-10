Рязанская НПК признана лучшей организацией шефской работы в региональной системе образования

РНПК сотрудничает с десятью российскими вузами и четырьмя техникумами и колледжами региона. Это позволяет "вести" студентов, которые хотят трудиться в отрасли, еще со времени их учебы, давать им возможность проходить практику, а позже - трудоустроиться на завод.
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