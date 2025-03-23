Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подала иск в ЕСПЧ

Французская журналистка Наташа Рей, осужденная за клевету после заявления о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле является мужчиной, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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