Почему вокруг каждой новой роли Софьи Эрнст снова вспыхивают споры: история одного затянувшегося конфликта со зрителями

Летом 2026 года Софья Эрнст вновь поделилась редкими фотографиями дочерей. Казалось бы, речь шла всего лишь о нескольких семейных кадрах, однако именно такие публикации уже не первый год становятся самостоятельным событием: обсуждают не только детей, но и саму Софью, ее семью и место рядом с Константином Эрнстом.