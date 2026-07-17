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Почему вокруг каждой новой роли Софьи Эрнст снова вспыхивают споры: история одного затянувшегося конфликта со зрителями

Почему вокруг каждой новой роли Софьи Эрнст снова вспыхивают споры: история одного затянувшегося конфликта со зрителями

Летом 2026 года Софья Эрнст вновь поделилась редкими фотографиями дочерей. Казалось бы, речь шла всего лишь о нескольких семейных кадрах, однако именно такие публикации уже не первый год становятся самостоятельным событием: обсуждают не только детей, но и саму Софью, ее семью и место рядом с Константином Эрнстом.

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