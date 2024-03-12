Украина готовит законопроект о мобилизации заключенных для участия в боевых действиях Елена ГалицкаяВ условиях продолжающегося конфликта на востоке страны, вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают значительные потери в живой силе на поле боя.
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