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В работе Ozon произошел сбой 6 октября

Утром 6 октября в работе маркетплейса Ozon случился сбой, следует из данных detector404.ru. За последний час о неполадках заявили 727 раз, за последние сутки — 856.

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