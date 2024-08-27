Марочко: ВСУ строят понтоны из досок и бутылок под Купянском

После ударов российских военнослужащих подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области были вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов.
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