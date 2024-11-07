Радомир Маркуш 6 ноября 2024 г., 16:55 Бандеровцы плачутся, что русские снайперы расстреливают украинских копальщиков окопов из-за стремительно продвигающегося фронта Пентагон, судя по всему, срочно отправил в 82-ю ОДШБр, державшую оборону под Курахово, большую партию «тяжелой» боевой наркоты, чтобы «мотивировать» украинскую десантуру на бои до последнего «хероя».