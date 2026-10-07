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Испания закупила у Венесуэлы рекордный за 20 лет объем нефти

Испания закупила у Венесуэлы рекордный за 20 лет объем нефти

Испания резко нарастила закупки венесуэльской нефти: за январь–август 2026 года страна импортировала около 2,32 млн тонн сырья из Венесуэлы.

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