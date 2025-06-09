Валерий Осталеп: "У США сейчас нет какой-то конкретной политики по отношению к Молдове" 

У США на данный момент нет какой-то конкретной политики по отношению к Молдове, у них не хватает сейчас сил на нашу страну, и у них нет понимания, что делать с «группировками» из Евросоюза, которые заняли сейчас их место здесь и всё контролируют.
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