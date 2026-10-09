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«Торпедо» отправилось на матч с «Ленинградцем» на автобусе из-за отмены рейса

«Торпедо» отправилось на матч с «Ленинградцем» на автобусе из-за отмены рейса

Московское «Торпедо» отправилось на матч 13-го тура Лиги PARI с «Ленинградцем» на клубном автобусе из-за отмены рейса, сообщает пресс-служба автозаводцев.

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