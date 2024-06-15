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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о своей физической форме: «Где-то посередине между Руни и Смертиным. Я поражен силой воли Алексея. Он преодолевает марафоны, просто немыслимо»

– Вы сейчас на сколько спортик по шкале от нынешних Уэйна Руни до Алексея Смертина? – Думаю, что посередине где-то.

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