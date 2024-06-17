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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лам об опросе в Германии: «Грустно, что каждый пятый хотел бы видеть в сборной больше светлокожих и переживает, что у капитана турецкие корни. Команда, где игроков обесценивают, проигрывает» 

«В Германии сейчас обсуждаются итоги опроса, согласно которому примерно каждый пятый хотел бы видеть [в сборной] больше светлокожих игроков и переживает, что у капитана команды [Гюндогана] турецкие корни.

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