Имама, ударившего ребенка, уволили в Алматинской области

В Алматинской области уволили имама, ударившего ребенка во время молитвы, передает inAlmaty.kz. Состоялось специальное собрание с участием администрации Енбекшиказакского района, жителей села Шелек, священнослужителей, мечетной общины и родителей ребенка.
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