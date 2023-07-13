Владимир Константинов рассказал о дальнейшей судьбе скифского золота

ЮШ

Юрий Шестаков

Руководство Украины расплатится этим золотом за поставки вооружения - им по фигу эти исторические ценности, принадлежащие народу и территории, где они находились с незапамятных времён. А Запад постоянно тащит к себе всё то, что "плохо лежит" со всего мира - воровской принцип приобретения!