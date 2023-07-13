После того, как суд Нидерландов принял решение передать скифское золото на Украину, экспонаты могут оказаться в частных коллекциях стран Запада.
Владимир Константинов рассказал о дальнейшей судьбе скифского золота
Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Руководство Украины расплатится этим золотом за поставки вооружения - им по фигу эти исторические ценности, принадлежащие народу и территории, где они находились с незапамятных времён. А Запад постоянно тащит к себе всё то, что "плохо лежит" со всего мира - воровской принцип приобретения!
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19 час.
Владимир Байден
Мы просто обязаны теперь уничтожить запад полностью
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17 час.
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