На улице Херсона обнаружили повешенного боевика ВСУ

Труп военнослужащего был обнаружен у дома, где проживала группа солдат.Жители оккупированного Херсона сообщают, что у дома, находящегося на улице 49-й Гвардейской Дивизии во дворе был обнаружен повешенный за шею труп украинского солдата.
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