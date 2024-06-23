Число раненых в Севастополе возросло до 100 человек

Вадим Ебург

а всё почему? Наше правительство ни разу реальным заказчикам убийств даже пальчиком не погрозило. Планомерно уничтожаются славяне с обеих сторон. Тактика Жукова - "бабы нарожают" в действии. Армия "бережет" города и поселки, посылая туда штурмовиков. А в результате всё равно полностью разрушенные территории, но с большим количеством потерь наших солдат.