Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Число раненых в Севастополе возросло до 100 человек

Число раненых в Севастополе возросло до 100 человек

Количество раненых в результате обстрела ВСУ в Севастополе возросло почти до 100 человек, об этом сообщает губернатор города Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале .

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Комментарии
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Вадим Ебург
а всё почему? Наше правительство ни разу реальным заказчикам убийств даже пальчиком не погрозило. Планомерно уничтожаются славяне с обеих сторон. Тактика Жукова - &quot;бабы нарожают&quot; в действии. Армия &quot;бережет&quot; города и поселки, посылая туда штурмовиков. А в результате всё равно полностью разрушенные территории, но с большим количеством потерь наших солдат.
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11 час.
Александр
У Жукова не было такой тактики, господин брехло.
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11 час.
Александр
Вам какой ответ нужен,невменяемая вы наша?
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11 час.

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