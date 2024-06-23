Количество раненых в результате обстрела ВСУ в Севастополе возросло почти до 100 человек, об этом сообщает губернатор города Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале .
Число раненых в Севастополе возросло до 100 человек
Комментарии
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Вадим Ебург
а всё почему? Наше правительство ни разу реальным заказчикам убийств даже пальчиком не погрозило. Планомерно уничтожаются славяне с обеих сторон. Тактика Жукова - "бабы нарожают" в действии. Армия "бережет" города и поселки, посылая туда штурмовиков. А в результате всё равно полностью разрушенные территории, но с большим количеством потерь наших солдат.
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11 час.
Александр
У Жукова не было такой тактики, господин брехло.
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11 час.
Александр
Вам какой ответ нужен,невменяемая вы наша?
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11 час.
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