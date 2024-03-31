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Продюсер перезагрузки “Восставшего из ада” раскрыл планы по созданию “еще б...

Продюсер перезагрузки “Восставшего из ада” раскрыл планы по созданию “еще б...

Продюсер перезагрузки “Восставшего из ада” раскрыл планы по созданию “еще более безумного” сиквелаВышедший в 2022 году, перезагрузка фильма “Восставший из ада” снятый режиссером Дэвидом Брукнером имел успех и собрал очень большую аудиторию зрителей после своего дебюта.

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