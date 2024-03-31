Продюсер перезагрузки “Восставшего из ада” раскрыл планы по созданию “еще б...

Продюсер перезагрузки “Восставшего из ада” раскрыл планы по созданию “еще более безумного” сиквелаВышедший в 2022 году, перезагрузка фильма “Восставший из ада” снятый режиссером Дэвидом Брукнером имел успех и собрал очень большую аудиторию зрителей после своего дебюта.