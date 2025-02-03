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Расчеты БПЛА «Молния-2» поразили и уничтожили БМП ВСУ в курском приграничье

Расчеты БПЛА «Молния-2» поразили и уничтожили БМП ВСУ в курском приграничье

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поразили и уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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