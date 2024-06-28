Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

скриншот видео Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Военно-космических сил РФ нанесли сокрушительный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" на спецоперации.
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