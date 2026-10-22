Samsung научила Galaxy A56 и A57 передавать файлы на iPhone без сторонних приложений Смартфоны Samsung Galaxy A56 и Galaxy A57 с обновлением One UI 9 получили возможность напрямую обмениваться файлами с устройствами Apple через Quick Share.
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