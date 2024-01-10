РИА Новости: Турция и ООН готовят решения по продовольственной теме

Власти Турции в координации с представителями ООН разрабатывают ряд предложений по доставке продовольствия нуждающимся странам, рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.
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