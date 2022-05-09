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Полицейские задержали участника массовой драки у бара в Ачинске за стрельбу

Полицейские задержали участника массовой драки у бара в Ачинске за стрельбу

Сотрудники правоохранительных органов задержали участника массовой драки у одного из баров Ачинска. По данным стражей порядка, 31-летний мужчина открыл стрельбу по людям из травматического оружия, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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