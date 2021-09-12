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Веснина сообщила о краже олимпийских медалей из дома в Подмосковье

Веснина сообщила о краже олимпийских медалей из дома в Подмосковье

Двукратный призер Олимпийских игр Елена Веснина стала жертвой грабителей. – Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф, — цитирует Веснину ТАСС.

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