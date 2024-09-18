Врач Орфанова: снижение гемоглобина может говорить о гинекологических болезнях

Большинство гинекологических заболеваний протекают со стертой клинической картиной, их симптомы могут быть схожи с другими болезнями, предупредила врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова.
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