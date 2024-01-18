Яйца в России подешевели впервые с июня

С 10 по 15 января они подешевели на 0,2%.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»--> Росстат впервые с июня 2023 года зафиксировал снижение цен на куриные яйца: за неделю с 10 по 15 января они подешевели на 0,2%.