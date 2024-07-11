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Пошли увольнения. В Дагестане приняли волевое решение по тем, кто осмелился помешать запрету никабов

Пошли увольнения. В Дагестане приняли волевое решение по тем, кто осмелился помешать запрету никабов

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Муфтий Дагестана, Ахмад Абдуллаев, упразднил отдел фетв из-за того, что они попытались помешать запрету никаба в Республике и воспрепятствовать решению.

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Комментарии
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Константин Самарин
А Дагестан, это что, не Россия?
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2 час.
Людмила Лиханова
Сразу видно КТО ты есть. Пшел вон, провокатор.
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1 час.
Людмила Лиханова
Крым - это Россия и для ВСЕХ регионов нашей большой России должно быть законодательно запрещено ношение никабов т.к. под этими накидками могут быть и террористы и закладчики наркотиков и многие другие преступники.
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1 час.

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