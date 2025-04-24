В мае 2025 года некоторые россияне останутся без пенсий, — эксперт Ирэн ОрлонскаяНекоторые россияне могут оказаться без пенсионных выплат уже в мае из-за изменения сроков их перечисления на конец апреля, как сообщает профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.