Диетолог Кабанов: супы на наваристом мясном бульоне повышают риск серьезных заболеваний

Диетолог Алексей Кабанов: мясные наваристые супы содержат пурины, что небезопасно для организма. Диетолог Кабанов заявил, что частое присутствие в рационе супов на наваристом мясном бульоне может навредить здоровью человека.
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