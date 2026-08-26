Yields Hit Session High After Subpar 5Y Auction Tails For 10th Consecutive Time As Foreign Buyers Shrink While yesterday's 2 Year auction was absolutely blockbuster, today's sale of 5Y paper left quite a bit to be desired.
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