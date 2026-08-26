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Zero Hedge

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Yields Hit Session High After Subpar 5Y Auction Tails For 10th Consecutive Time As Foreign Buyers Shrink

Yields Hit Session High After Subpar 5Y Auction Tails For 10th Consecutive Time As Foreign Buyers Shrink

Yields Hit Session High After Subpar 5Y Auction Tails For 10th Consecutive Time As Foreign Buyers Shrink While yesterday's 2 Year auction was absolutely blockbuster, today's sale of 5Y paper left quite a bit to be desired.

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