На Южный Урал завезли 20 тонн узбекской хурмы, зараженной опасным вредителем

В Челябинской области выявили больше 20 тонн хурмы с опасным для садовых культур членистоногим. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, опасный груз обнаружили 27 октября 2023 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной растительной продукции, поступившей на территорию Южного Урала из Узбекистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии