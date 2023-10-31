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На Южный Урал завезли 20 тонн узбекской хурмы, зараженной опасным вредителем

На Южный Урал завезли 20 тонн узбекской хурмы, зараженной опасным вредителем

В Челябинской области выявили больше 20 тонн хурмы с опасным для садовых культур членистоногим. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, опасный груз обнаружили 27 октября 2023 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной растительной продукции, поступившей на территорию Южного Урала из Узбекистана.

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