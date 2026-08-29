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Каким знакам зодиака придется несладко в сентябре: держите ухо востро

Каким знакам зодиака придется несладко в сентябре: держите ухо востро

Судьба проверит вас на стойкость! Гороскоп 123RF/legion-media.ru Сентябрь 2026 года вступает в свои права под знаменем переменчивого Меркурия и суровой Сатурна.

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