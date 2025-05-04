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Зеленскому показали «большой Черноморский болт»: атаки ВСУ по Крыму и Новороссийску обернулись провалом

Зеленскому показали «большой Черноморский болт»: атаки ВСУ по Крыму и Новороссийску обернулись провалом

Военкор Александр Коц подвел итоги последней атаки на города России. Массированные удары ВСУ по югу России в преддверии Дня Победы закончились фактически ничем, если не полным провалом.

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