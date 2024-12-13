Коллаж Царьграда Андрей Пинчук Впервые в этом году в России целенаправленно заговорили о некоем перемирии летом, с прицелом на возможные осенние договорённости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Абхазия, Россия больше терпеть не станет!» После запрета на ввоз мандаринов абхазский депутат сделал заявление
- Убиты американцы: «Последнее» предупреждение Лаврова – суда НАТО уже на дне Чёрного моря
- «Допрыгались, гаденыши?» Оверхенд от Белоусова: ВС РФ раскрошили авиацию ВСУ перед вылетом на Курщину
Свежие комментарии