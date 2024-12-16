Каракаев: ВС РФ проведут испытательные пуски ракет на максимальную дальность

В рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».
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