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Политика как она есть

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Каракаев: ВС РФ проведут испытательные пуски ракет на максимальную дальность

Каракаев: ВС РФ проведут испытательные пуски ракет на максимальную дальность

В рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

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