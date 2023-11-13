МЧС готовится эвакуировать через КПП "Рафах" очередную группу россиян

Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявил, что российские спасатели готовятся для эвакуации россиян вновь направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах".
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