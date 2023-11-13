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МЧС готовится эвакуировать через КПП "Рафах" очередную группу россиян

МЧС готовится эвакуировать через КПП "Рафах" очередную группу россиян

Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявил, что российские спасатели готовятся для эвакуации россиян вновь направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах".

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