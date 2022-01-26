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Вайцеховская считает, что Коляда не является лидером, ради которого можно было пойти на исключения

Вайцеховская считает, что Коляда не является лидером, ради которого можно было пойти на исключения

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, что Коляде не хватило времени, чтобы пересдать тест на коронавирус, который мог бы позволить фигуристу принять участие в Олимпийских играх.

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