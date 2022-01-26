Вайцеховская считает, что Коляда не является лидером, ради которого можно было пойти на исключения

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, что Коляде не хватило времени, чтобы пересдать тест на коронавирус, который мог бы позволить фигуристу принять участие в Олимпийских играх.