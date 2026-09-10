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Су йота алмаган, 34 кг булган: РКБда авыр хәлдәге ханымның пешкән үңәчен саклап калганнар

Су йота алмаган, 34 кг булган: РКБда авыр хәлдәге ханымның пешкән үңәчен саклап калганнар

План буенча табиблар аның үңәчен алып ташлап, эчәклекнең бер өлешеннән яңа үңәч ясарга тиеш була. Бәхеткә, катлаулы операция кирәк булмый.

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